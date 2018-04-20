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Франция не стала рассказывать о сбоях при запуске ракет
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Франция отказалась рассказывать о сбоях при запуске ракет 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: Reuters
Министерство вооруженных сил Франции не стало комментировать информацию о том, что при запуске ракет во время удара по Сирии якобы произошли сбои, сказала министр Флоранс Парли.
«Я не собираюсь комментировать то, как сработала та или иная система оружия. Такая информация, будь она достоверной или нет, не подлежит оглашению», — сказала Парли в интервью радиостанции France Bleu Provence, передает ТАСС.
Парли также отметила, что «цели были достигнуты».
Напомним, в четверг французская пресса писала, что из 16 нацеленных на Сирию ракет улетело только 12, а при запуске с фрегатов крылатых ракет MdCN из трех кораблей выстрелить смог лишь один.
Во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что союзникам удалось уничтожить «место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр». Позже Сирия сообщила, что в ходе атаки был уничтожен центр, который разрабатывал лекарство от рака и производил противоядия о укусов змей.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты под предлогом якобы имевшей место химатаки. В Минобороны сообщили, что из 103 запущенных ракет была сбита 71. Президент США Дональд Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли своих целей, и ни одна из них сбита не была. Россия готова предоставить доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, предупредили ли Россию о сирийском ударе, заявил, что «определенный обмен информацией» ведется по линии военных.
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