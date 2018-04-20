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Меркель и Трамп обсудят «поведение России»
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Меркель и Трамп обсудят «поведение России» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
"Поведение России" станет одной из тем переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа 27 апреля, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Не могу предугадать, о чем именно канцлер будет говорить в Вашингтоне. Но совершенно точно, что среди других вопросов будет обсуждаться международное положение, в частности, к примеру, поведение России станет темой. Не хочу вдаваться в детали, очевидно, что я буду иметь позже такую возможность", — сказал Зайберт.
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