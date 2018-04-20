Русский след? ЕС завернула британский план Brexit

Москва , 20 апреля — «Вести. Экономика» Официальные лица ЕС хотят отклонить возможное решение Великобритании в отношении вопроса о ситуации с ирландской границей после Brexit, что лишь усугубляет тупик на переговорах. Несмотря на то, что Великобритания не сделала официального предложения, она отметила, что решение блока «поддержать» создание невидимой границы должно распространяться на всю Великобританию. Это означало бы, что вся Великобритания останется в пределах единого рынка и таможенного союза в качестве крайней меры направленной на то, чтобы избежать границы на острове Ирландия. Но Еврокомиссия выступает против этого и хочет предоставить этот особый статус Северной Ирландии. Поиск способа избежать таможенных проверок на границе между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit является самым серьезным препятствием для переговорщиков Великобритании и ЕС, пытающихся заключить сделку по выходу Великобритании из блока.

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