Русский след? ЕС завернула британский план Brexit 

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика» Официальные лица ЕС хотят отклонить возможное решение Великобритании в отношении вопроса о ситуации с ирландской границей после Brexit, что лишь усугубляет тупик на переговорах. Несмотря на то, что Великобритания не сделала официального предложения, она отметила, что решение блока «поддержать» создание невидимой границы должно распространяться на всю Великобританию. Это означало бы, что вся Великобритания останется в пределах единого рынка и таможенного союза в качестве крайней меры направленной на то, чтобы избежать границы на острове Ирландия. Но Еврокомиссия выступает против этого и хочет предоставить этот особый статус Северной Ирландии. Поиск способа избежать таможенных проверок на границе между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit является самым серьезным препятствием для переговорщиков Великобритании и ЕС, пытающихся заключить сделку по выходу Великобритании из блока.
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Обе стороны согласны с тем, что договор должен включать «поддержку» в отношении Ирландии, если не будет более приемлемого варианта после окончательной торговой сделки. Однако они не могут придти к согласию в отношении того как это должно выглядеть. Поскольку переговоры не приходят ни к какому решению, на премьер-министра Терезу Мэй оказывается все большее давление внутри страны с тем, чтобы вернуть одно из ее основных обещаний по вопросу Brexit и сохранить Великобританию в таможенном союзе ЕС после Brexit. Понадобилось бы проделать долгий путь для решения проблемы ирландской границы и уступить предприятиям, которые стремятся упростить ведение трансграничной торговли. Предложение Комиссии отрезало бы Северную Ирландию от материковой Британии. Мэй заявила, что ни один британский премьер-министр не согласится с этим. В декабре обе стороны договорились о поддержке, которую можно применить ко всей Великобритании, а не только к Северной Ирландии. Великобритания поддерживает это соглашение, в рамках которого «не будут развиваться никакие нормативные барьеры между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства». ЕС может быть обвинен в том, что он отказывается от своего декабрьского обещания. Но ЕС, скорее всего, заявит, что оказание поддержки всему Соединенному Королевству позволит Великобритании пользоваться преимуществами членства в таможенном союзе и едином рынке. Великобритания и ЕС стремятся к тому, чтобы соглашение по вопросу Brexit, в том числе соглашение в поддержку ирландской границы, было достигнуто к октябрю, чтобы дать британскому и европейскому парламентам время на то, чтобы одобрить его до того как Великобритания покинет блок в конце марта 2019 года. Также будет приложен отдельный документ, определяющий параметры будущих отношений между Великобританией и ЕС. Власти ЕС заявили, что Великобритания пока не представила каких-либо реальных альтернатив работе таможенной службы после Brexit. Долгосрочные альтернативы Соединенного Королевства в отношении таможенного партнерства, в рамках которого Великобритания и ЕС будут устанавливать выгодные тарифы и использовать технологии для предотвращения таможенных проверок снова были отвергнуты переговорщиками ЕС.