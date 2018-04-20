ЕС отверг план Мэй об отсутствии «жестких границ» с Ирландией после Brexit

По их данным, предложения Мэй об отсутствии «жестких границ» с Ирландией после Brexit подверглись критике со стороны высокопоставленных представителей ЕС в ходе встречи с главным переговорщиком от Великобритании Олли Роббинсом, состоявшейся ранее на этой неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Telegraph

По словам осведомленных источников, со стороны ЕС «были представлены подробные и экспертные возражения». «Стало ясно, что ни одна из опций Британии по таможенному союзу не сработает», — добавил источник.

Напомним, в конце февраля Мэй назвала проект ЕК по Brexit угрожающим целостности Британии.

В конце прошлого года СМИ сообщали, что Британия и ЕС якобы договорились, что жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией не будет.