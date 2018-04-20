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СМИ: Брюссель отверг предложения Лондона по границе на острове Ирландия
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СМИ: Брюссель отверг предложения Лондона по границе на острове Ирландия 

ТАСС 2 часа назад
ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Брюссель отверг все предложения Лондона по поводу того, как избежать появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года. Об этом пишет в пятницу газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.
"Это были подробные и экспертные контраргументы. Стало ясно, что ни одно из предложений по поводу таможенного союза с Великобританией не сработает, ни одно из них", — сказал источник издания.
Вопрос о том, как будет выглядеть граница между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и остающейся в ЕС Ирландией, остается одним из камней преткновения на стартовавших в прошлом году переговорах Лондона и Брюсселя.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня 2017 года, почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.
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