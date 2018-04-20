Ещё
Лондон не может договориться с Брюсселем относительно границы Ирландии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская ответила Порошенко про князей
Поклонская ответила Порошенко про князей

Лондон не может договориться с Брюсселем относительно границы Ирландии 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
У Лондона не получается договориться с Брюсселем! Бельгия отвергла предложения премьер-министра Терезы Мэй по границе на острове Ирландия. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
По данным издания, Брюссель не принял ни одного варианта Лондона по поводу того, как избежать появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из Евросоюза. И этот вопрос уже долгое время остается камнем преткновения в переговорах между Лондоном и Брюсселем.
Выход Великобритании из ЕС намечен на март 2019 года, напоминает телеканал «Россия 24».
Вести.Ru: последние новости
Поток беженцев в ЕС сократился в 2017 г. до 500 тыс. Самолет-разведчик ВВС Великобритании был замечен у морских границ России США готовы потратить миллиард долларов на разработку гиперзвукового оружия
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой64
РФ признала неспособность создавать спутники1192
Европа ждет «Северный поток-2»106
Первый легальный бордель открывается в России331
Поклонская ответила Порошенко про князей71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
04:09
Поклонская ответила Порошенко про князей
Украина Политика
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
01:10
В столице начнут тестировать прокат самокатов
Новости Москвы
01:00
Восемь переулков в центре благоустроят
Новости Москвы
00:31
Москва готова к параду на Красной площади
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение