Лондон не может договориться с Брюсселем относительно границы Ирландии

У Лондона не получается договориться с Брюсселем Бельгия отвергла предложения премьер-министра Терезы Мэй по границе на острове Ирландия . Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. По данным издания, Брюссель не принял ни одного варианта Лондона по поводу того, как избежать появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из Евросоюза . И этот вопрос уже долгое время остается камнем преткновения в переговорах между Лондоном и Брюсселем. Выход Великобритании из ЕС намечен на март 2019 года, напоминает телеканал «Россия 24».