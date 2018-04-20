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СМИ: Великобритания не договорилась с ЕС о границе с Ирландией
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СМИ: Великобритания не договорилась с ЕС о границе с Ирландией 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: News.ru
Европейский союз отказался от предложений британского премьера Терезы Мэй по поводу того, как можно избежать ужесточения контроля на границе с Ирландией после выхода Великобритании из ЕС. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Газета Daily Telegraph сообщила о встрече высокопоставленных представителей блока с главным переговорщиком от Соединенного Королевства Олли Роббинсом. На переговорах, состоявшихся на текущей неделе, предложения Мэй подверглись критике, рассказали изданию дипломатические источники в Евросоюзе.
"Были представлены подробные и экспертные возражения", — отметил один из собеседников газеты. По его словам, «стало ясно, что ни одна из опций Британии по таможенному союзу не сработает».
В марте Мэй подтвердила отказ от намерения создавать полноценную границу между Ирландией и Северной Ирландией после выхода королевства из Евросоюза. Также она пообещала обеспечить такой таможенный режим с ЕС, который не привел бы к проблемам в торговле.
Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта следующего года.
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