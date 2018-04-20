СМИ: Великобритания не договорилась с ЕС о границе с Ирландией

Газета Daily Telegraph сообщила о встрече высокопоставленных представителей блока с главным переговорщиком от Соединенного Королевства Олли Роббинсом. На переговорах, состоявшихся на текущей неделе, предложения Мэй подверглись критике, рассказали изданию дипломатические источники в Евросоюзе.

"Были представлены подробные и экспертные возражения", — отметил один из собеседников газеты. По его словам, «стало ясно, что ни одна из опций Британии по таможенному союзу не сработает».

В марте Мэй подтвердила отказ от намерения создавать полноценную границу между Ирландией и Северной Ирландией после выхода королевства из Евросоюза. Также она пообещала обеспечить такой таможенный режим с ЕС, который не привел бы к проблемам в торговле.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта следующего года.