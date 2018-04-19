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Шоколадный беспредел: KitKat остался без защиты ЕС
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Шоколадный беспредел: KitKat остался без защиты ЕС 

News.ru 2 часа назад
Популярный шоколад KitKat утратил статус защищенного товарного знака в ЕС после того, как европейский суд признал его недостаточно известным в Бельгии, Ирландии, Греции и Португалии, сообщает TheGuardian.
Компания Nestlé, создавшая KitKat, представила доказательства того, что шоколад был достаточно хорошо известен в Дании, Германии, Испании, Франции, Италии, Нидерландах, Австрии, Финляндии, Швеции и Великобритании, но европейский суд не изменил своего решения.
Для того, чтобы сохранить товарный знак, KitKat было необходимо доказать свою востребованность во всех государствах ЕС. Теперь любой конкурент-производитель имеет право с точностью скопировать популярный шоколад.
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