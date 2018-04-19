Шоколадный беспредел: KitKat остался без защиты ЕС

Ирландии, Греции и Популярный шоколад KitKat утратил статус защищенного товарного знака в ЕС после того, как европейский суд признал его недостаточно известным в Бельгии Португалии , сообщает TheGuardian.

Нидерландах, Австрии, Финляндии, Швеции и Компания Nestlé, создавшая KitKat, представила доказательства того, что шоколад был достаточно хорошо известен в Дании , Германии, Испании , Франции, Италии Великобритании , но европейский суд не изменил своего решения.

Для того, чтобы сохранить товарный знак, KitKat было необходимо доказать свою востребованность во всех государствах ЕС. Теперь любой конкурент-производитель имеет право с точностью скопировать популярный шоколад.