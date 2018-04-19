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Меркель: трансатлантическое сотрудничество остается важным для Германии
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Меркель: трансатлантическое сотрудничество остается важным для Германии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Трансатлантическое сотрудничество остается важным для Германии, несмотря на ряд разногласий с США, визит в Вашингтон 27 апреля должен подчеркнуть это, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"С моей точки зрения, важно дать понять, что трансатлантическое партнерство для нас важно, несмотря на имеющиеся разногласия. Для меня это станет одной из первых поездок, которые я совершу после переизбрания на посту канцлера", — сказала Меркель.
"У нас есть разногласия, мы, конечно, будем их обсуждать. Сегодня мы (с президентом Франции — ред.) также обсудим, как мы можем внести в эти обсуждения европейскую позицию", — добавила глава немецкого кабмина.
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