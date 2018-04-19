Меркель: трансатлантическое сотрудничество остается важным для Германии

"С моей точки зрения, важно дать понять, что трансатлантическое партнерство для нас важно, несмотря на имеющиеся разногласия. Для меня это станет одной из первых поездок, которые я совершу после переизбрания на посту канцлера", — сказала Меркель.

"У нас есть разногласия, мы, конечно, будем их обсуждать. Сегодня мы (с президентом Франции — ред.) также обсудим, как мы можем внести в эти обсуждения европейскую позицию", — добавила глава немецкого кабмина.