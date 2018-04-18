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Палата лордов поддержала поправку к законопроекту по Brexit
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Палата лордов поддержала поправку к законопроекту по Brexit 

РИА Новости 20 минут назад
ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Мария Табак. Палата лордов проголосовала в среду за поправку к законопроекту о Brexit, предусматривающую сохранение Великобритании в подобии таможенного союза с ЕС, правительство выразило свое недовольство.
За поправку проголосовали 348 лордов, против — 123.
"Фундаментальная задача данного законопроекта — подготовить наше законодательство на день Brexit, он не касается условий выхода из ЕС. Данная поправка не обязует Великобританию остаться в таможенном союзе с ЕС, она требует от нас сделать заявление в парламенте, объясняющее предпринятые нами шаги", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя министерства по делам Brexit.
"Наша политика по данному вопросу совершенно ясна. Мы покидаем таможенный союз и заключим новое амбициозное соглашение с ЕС, одновременно формируя новые торговые отношения с партнерами по всему миру", — отмечается в заявлении.
Сегодняшнее голосование имеет, по большей части, символическое значение. Теперь законопроект вернется в палату общин, уже одобрившую его, и члены нижней палаты парламента, где у правящей партии большинство, скорей всего, отвергнут принятую лордами поправку.
Главными положениями законопроекта, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, является отмена действия на территории Британии закона «О Европейском сообществе» от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.
Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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