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Мусор в странах ЕС
Sputnik Молдова
2 часа назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Молдова
Наши коллеги из
Sputnik
Эстония
подготовили инфографику о том, сколько мусора «производится» в странах
ЕС
.
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