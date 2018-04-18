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Мусор в странах ЕС
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Мусор в странах ЕС 

Sputnik Молдова 2 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
Наши коллеги из Sputnik Эстония подготовили инфографику о том, сколько мусора «производится» в странах ЕС.
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