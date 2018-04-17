Россия не может блокировать работу ОЗХО

Захарова заявила, что Россия не может блокировать работу экспертов ОЗХО

Мария Захарова. Россия не может блокировать работу специалистов миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийской Думе , заявила официальный представитель МИД России «Развёрнутая в западных СМИ дезинформационная кампания, что якобы Россия и Сирия «препятствуют» въезду международных инспекторов в Думу, выглядит по меньшей мере нечистоплотно. Хотела бы напомнить, что Россия не может блокировать работу МУФС (миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии. — RT) просто по определению», — приводит её слова сайт МИД. Захарова отметила, что именно Москва поддержала просьбу Дамаска в адрес гендиректора технического секретариата ОЗХО о направлении экспертов организации в Думу. «Жаль, что кому-то всё ещё хочется обвинять сирийские и российские власти в «пренебрежении» и «неисполнении взятых на себя обязательств» по обеспечению свободного доступа к месту предполагаемого химинцидента в Думе. Судя по всему, им не терпится и рискнуть жизнями экспертов ОЗХО ради рекламы своих грязных информационных вбросов», — подчеркнула представитель МИД. Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО заходят в сирийский город Дума, где якобы была совершена химатака.