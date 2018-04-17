AFP: ЕК предложила начать переговоры о вступлении Албании и Македонии в ЕС 

ТАСС, 17 апреля. Европейская комиссия во вторник предложила странам-членам ЕС начать переговоры по присоединению Албании и Македонии к сообществу. Об этом сообщает агентство France-Presse.
"Европейская комиссия предлагает, чтобы Совет ЕС принял решение открыть переговоры о присоединении с Албанией и Бывшей югославской Республики Македония", — приводит агентство слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Официальными кандидатами на вступление в ЕС сегодня являются Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Реальные шансы последней на вступление в ЕС в обозримой перспективе малы. Брюссель также нацелен на прием в будущем Косова, однако пока пять из 28 стран ЕС не признали это самопровозглашенное образование государством, запустить процесс его официального приема невозможно.