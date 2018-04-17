Ещё
Еврокомиссия предлагает вносить отпечатки пальцев в ID-карты граждан стран ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссия предлагает вносить отпечатки пальцев в ID-карты граждан стран ЕС 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Берлин, 17 апреля /Синьхуа/ — Комиссар Евросоюза по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос в понедельник заявил германским СМИ, что Еврокомиссия предлагает добавить отпечатки пальцев и другие биометрические данные во все ID-карты граждан стран ЕС для предотвращения проникновения в европейские страны террористов и преступников.
Д. Аврамопулос отметил необходимость лишить террористов и преступников доступа к денежным средствам, оружию и взрывчатке, а также возможности подделывать документы и пересекать границы европейских стран незамеченными.
Согласно законодательной процедуре ЕС, вышеуказанный проект должен быть принят в Европарламенте и утвержден в Совете ЕС.
МВД ФРГ положительно относится к этому предложению, считая, что оно поможет усилить безопасность. В настоящее время в Германии отпечатки пальцев в ID-карты вносятся добровольно, а в паспорта — обязательно. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
ЕС заявил о намерении продолжать оказывать Греции помощь в решении проблемы беженцев Антониу Гутерриш призвал Совбез ООН не допустить выхода из-под контроля ситуации в Сирии Срочно: Действия США и их союзников в Сирии не останутся без последствий -- посол России в Вашингтоне А. Антонов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции США: Россию погружают в рецессию156
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Путин придумал способ победить коррупцию883
Еще одна страна вступилась за Россию165
Россия готовится к самым жестким санкциям США121
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
04:22
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте
Политика В мире
01:28
Российская подлодка спасла Сирию от Британии
Оружие Армия
04:31
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Ближний Восток Армия
06:16
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля
В мире Политика
03:43
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию
Армия В мире
01:18
Еще одна страна вступилась за Россию
В мире Политика
04:23
Путин придумал способ победить коррупцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение