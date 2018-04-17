Еврокомиссия предлагает вносить отпечатки пальцев в ID-карты граждан стран ЕС 

Берлин, 17 апреля /Синьхуа/ — Комиссар Евросоюза по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос в понедельник заявил германским СМИ, что Еврокомиссия предлагает добавить отпечатки пальцев и другие биометрические данные во все ID-карты граждан стран ЕС для предотвращения проникновения в европейские страны террористов и преступников.
Д. Аврамопулос отметил необходимость лишить террористов и преступников доступа к денежным средствам, оружию и взрывчатке, а также возможности подделывать документы и пересекать границы европейских стран незамеченными.
Согласно законодательной процедуре ЕС, вышеуказанный проект должен быть принят в Европарламенте и утвержден в Совете ЕС.