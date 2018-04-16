Ещё
ЕС готов сотрудничать с Россией по международным вопросам, заявила Могерини
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС готов сотрудничать с Россией по международным вопросам, заявила Могерини 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Евросоюз подтверждает готовность сотрудничать с Россией по ряду международных вопросов, включая Арктику, ядерную сделку с Ираном и борьбу с терроризмом, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС в понедельник.
Ранее Евросоюз начал политику выборочного сотрудничества c Россией в тех сферах, где он считает, что это в интересах самого ЕС, напомнила она.
"Страны ЕС согласились, что этот принцип по-прежнему весьма справедлив. Нам нужно продолжить применять (его — ред.), преимущественно в сферах внешней политики и политики безопасности. Я упоминала ядерную сделку с Ираном, я могу упомянуть процесс ближневосточного урегулирования…, все глобальные вопросы, такие как изменение климата, окружающая среда, миграция, борьба с терроризмом или кооперация в Арктике", — сказала Могерини.
РИА Новости: последние новости
"Мы устали от Евросоюза". Кто мечтает покинуть ЕС Волкер призвал страны Евросоюза сохранить и усилить санкции против России Евросоюз боится возможных кибератак
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль457
Россия получила неожиданную поддержку86
Ответ США признали губительным для россиян384
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Москва назвала виновника химатаки в Сирии324
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение