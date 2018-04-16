Литва разрешит иностранцам из Евросоюза учреждать партии 

Министерство юстиции Литвы подготовило законопроект, позволяющий иностранцам из стран ЕС учреждать партии и облегчающий их вступление в политические организации.
Постоянных жителей Литвы — граждан России — это не касается. Им можно участвовать в муниципальных, но не парламентских выборах, нельзя вступать в партии и учреждать политические организации.
Законопроект вынужденный, он подготовлен после критики со стороны Еврокомиссии, которая заявила, что действующее законодательство Литвы в этой части не согласуется с законодательством Евросоюза. Иностранцы пока не обладают правом учреждать партии в Литве, а вступать могли, но не ранее чем через пять лет после получения вида на жительство.
«Невзирая на существующую в Литве возможность баллотироваться на муниципальных выборах и выборах в Европарламент, не будучи членом политической партии, Еврокомиссия считает, что возможность всестороннего использования политических партий и их инфраструктуры является существенным фактором предвыборной борьбы и эффективного использования права быть кандидатом», — говорится в заявлении министерства юстиции Литвы.