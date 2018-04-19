Поток беженцев в ЕС сократился в 2017 г. до 500 тыс. 

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Европейский союз (ЕС) в 2017 г. предоставил убежище для 500 тыс. беженцев, что на 25% меньше, чем в 2016 г., сообщает статистическое управление Eurostat. Более 60% всех беженцев приняла в 2017 г. Германия.
Значительное количество вынужденных иммигрантов приняли Австрия и Швеция. Между тем Словакия, Чехия и Польша приняли меньше всего беженцев среди стран ЕС в 2017 г.
Около трети беженцев, прибывших в Европу в минувшем году, составили выходцы из Сирии, затем следуют выходцы из Афганистана и Ирака.