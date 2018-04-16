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В Литве могут ввести новые санкции против России
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В Литве допустили возможность введения новых санкций против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс не исключил возможности новых санкций Евросоюза в отношении России, но не связанных с ситуацией в Сирии. Об этом он сказал журналистам по приезду на совет глав МИД стран ЕС в понедельник.
"Это не исключено, но санкции не связаны с Сирией. У нас есть санкции, (связанные с — ред.) Минскими (соглашениями — ред.) Поскольку у нас нет прогресса по "Минску", дополнительные санкции или продление на 12, а не на шесть месяцев может произойти", — ответил он на вопрос о дополнительных санкциях ЕС в отношении России.
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