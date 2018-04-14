В Еврокомиссии заявили о регрессе Турции в процессе вступления в ЕС 

В Еврокомиссии опубликовали доклад, в котором указывается, что в Турции наблюдается регресс в процессе вступления в ЕС из-за нарушения страной базовых ценностей объединения.
Об этом сообщает Welt am Sonntag.
Отмечается, что, в частности, Турция сделала «серьёзный откат в вопросах верховенства закона, свободы слова и независимости судебной системы».
Как указывается в документе, в нынешних условиях в ЕС не планируют рассматривать новые шаги по вступлению Турции в объединение. Чтобы продолжить переговоры по этой теме, стране необходимо обратить вспять нынешнюю негативную тенденцию в ряде сфер, необходимых для построения правового государства.
«Турция сделала значительные шаги в направлении от ЕС», — отмечается в докладе.
Уточняется, что в первую очередь турецким властям необходимо отменить чрезвычайное положение, введённое после попытки военного переворота 2016 года.
В октябре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стране «больше не нужно членство в ЕС».
В сентябре 2017 года канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что не видит и никогда не видела Турцию в составе Евросоюза.