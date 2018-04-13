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ЕС заявил о намерении продолжать оказывать Греции помощь в решении проблемы беженцев
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ЕС заявил о намерении продолжать оказывать Греции помощь в решении проблемы беженцев 

ИА Синьхуа 1 час назад
Афины, 13 апреля /Синьхуа/ — Комиссар ЕС по вопросам иммиграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос во время инспекции лагеря беженцев близ Афин заявил, что ЕС продолжит оказывать Греции и Италии помощь в решении проблемы беженцев.
Навестив беженцев в лагере, находящемся в 86 км к северу от Афин, Д. Аврамопулос отметил, что стоящие перед Грецией вызовы являются общими вызовами ЕС, поэтому Комиссия ЕС в любое время готова предоставить Греции свою поддержку.
По данным ООН, с 2015 года из Турции в Грецию прибыли свыше 1 млн беженцев, из которых 60 тысяч по-прежнему остаются в Греции.
Напомним, что в начале 2016 года ЕС и Турция достигли соглашения о регулировании потока беженцев. «Балканский коридор» из Греции в Центральную Европу был закрыт, благодаря чему число беженцев, прибывавших в Грецию, значительно уменьшилось. Однако в последнее время наметилась тенденция увеличения количества беженцев, направляющихся в Грецию. Каждый день туда прибывают около 120 человек.
Д. Аврамопулос отметил, что соглашение между ЕС и Турцией остается в силе, однако проблема беженцев очень сложная и изменчивая, поэтому необходимо сохранять бдительность. После возникновения кризиса беженцев ЕС предоставил Греции около 1,5 млрд евро. В настоящее время следует в соответствии с соглашением ускорить репатриацию беженцев, которые не отвечают критериям, необходимым для предоставления убежища.
Министр иммиграционной политики Греции Димитрис Вицас заявил, что ЕС и его страны-члены обязаны предоставить помощь людям, которые подали заявление на статус беженца, при этом союзу следует обдумать создание общего механизма защиты и репатриации беженцев. —0—
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