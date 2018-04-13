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ФРГ предложила ЕС изменить механизм принятия решений по внешней политике
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ФРГ предложила ЕС изменить механизм принятия решений по внешней политике 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 13 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Берлин предлагает Совету Евросоюза принимать решения по вопросам внешней политики ЕС исключительно квалифицированным большинством, а не единогласно, как это имеет место, заявил в пятницу глава МИД Германии Хейко Маас.
"В ряде областей и, в частности, в международной политике, которая входит в мои интересы, мы должны больше работать на базе большинства", — сказал Маас журналистам в Брюсселе.
По словам министра, это необходимо для того, чтобы ЕС говорил «одним голосом в вопросах внешней политики, особенно в том, что касается проблем международного масштаба».
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