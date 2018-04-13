ФРГ предложила ЕС изменить механизм принятия решений по внешней политике

"В ряде областей и, в частности, в международной политике, которая входит в мои интересы, мы должны больше работать на базе большинства", — сказал Маас журналистам в Брюсселе.

По словам министра, это необходимо для того, чтобы ЕС говорил «одним голосом в вопросах внешней политики, особенно в том, что касается проблем международного масштаба».