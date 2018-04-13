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Иностранное население Германии растет за счет выходцев из Восточной Европы
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Иностранное население Германии растет за счет выходцев из Восточной Европы 

Prian.ru 3 часа назад
Фото: Prian.ru
К концу 2017 года цифры из Центрального реестра иностранцев (AZR) показали, что в Германии было зарегистрировано 10,6 миллионов граждан других государств (людей, которые имеют только загранпаспорт), сообщает The Local.
Несмотря на то, что численность иностранцев в федеративной республике увеличилась на 5,8% с 2016 года — с 10 миллионов до 10,6 миллиона — сейчас это та же самая скорость роста, которая наблюдалась в стране в 2013 году до притока беженцев.
Число иммигрантов из стран, не входящих в ЕС, таких как Сирия, Ирак и Афганистан, заметно сократилось в 2017 году по сравнению с предыдущим годом.
Иммигранты в основном прибывали из Польши (85 000), Румынии (85 000), а также Болгарии (45,000). С 2007 года численность польских, румынских и болгарских переселенцев выросла с 919 000 до 2,6 миллиона человек к концу прошлого года.
По данным Destatis, увеличение числа иммигрантов за последнее десятилетие свидетельствует о растущей важности миграции в Германию из новых государств-членов ЕС. В 2017 году количество приезжих из всех государств-членов ЕС составило 439 000 человек.
Кстати, самой популярной страной у беженцев является именно Германия. А с 2015 года население страны выросло на два миллиона в основном за счет мигрантов.
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