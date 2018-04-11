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Барнье назвал единственную доступную модель будущих торговых отношений между Британией и ЕС
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Барнье назвал единственную доступную модель будущих торговых отношений между Британией и ЕС 

Банки.ру 3 часа назад
Единственная доступная модель будущих торговых отношений между Великобританией и ЕС — это соглашение о свободной торговле. Об этом сообщил главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Он отметил, что Евросоюз оставит на «столе переговоров» и другие модели взаимоотношений. Барнье считает, что речь британского премьера Терезы Мэй в начале марта внесла «некоторые элементы ясности» о будущих договоренностях.
Основываясь на результатах переговоров с Великобританией, Барнье заявил, что британское правительство действительно хочет упорядоченного выхода из Европейского союза, с минимальными последствиями.
В начале марта Мэй во время официальной речи сказала, что Великобритания покинет Единый рынок и Таможенный Союз ЕС, а британские банки потеряют право вести бизнес в континентальной Европе после Brexit. Лондон также хочет остаться частью некоторых агентств ЕС в сфере химических веществ, медикаментов, аэрокосмической промышленности. Членство в этих организациях предусматривает соответствующий финансовый взнос.
В конце марта 2018 года ЕС и Великобритания достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit. Он согласован до 31 декабря 2020 года.
Формальное завершение процесса Brexit должно состояться к 29 марта 2019 года — через два года после того, как Лондон направил в Брюссель официальное письмо с намерением выйти из ЕС.
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