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Туск заявил, что не верит в возможность создания в ЕС «супергосударства»
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Туск заявил, что не верит в возможность создания в ЕС «супергосударства» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что не верит в создание в Европе «супергосударства», так как является реалистом, но при этом считает чрезвычайно важным поддерживать единство в рамках Евросоюза.
"Я действительно считаю важным единство в ЕС, но при этом я не федералист. Я не верю в одну европейскую нацию или создание некоего европейского супергосударства. Я стараюсь оставаться реалистом и прагматиком в политике, при этом считаю важным достигать возможного", — заявил в понедельник Туск, выступая в Университетском колледже Дублина.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ранее в марте этого года главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что стороны согласовали значительную часть условий будущего соглашения о «разводе» — есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного Королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что вторая фаза переговоров о Brexit будет испытанием единства 27 остающихся в Евросоюзе стран.
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