Туск заявил, что не верит в возможность создания в ЕС «супергосударства»

БРЮССЕЛЬ , 10 апр — РИА Новости . Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что не верит в создание в Европе «супергосударства», так как является реалистом, но при этом считает чрезвычайно важным поддерживать единство в рамках Евросоюза "Я действительно считаю важным единство в ЕС, но при этом я не федералист. Я не верю в одну европейскую нацию или создание некоего европейского супергосударства. Я стараюсь оставаться реалистом и прагматиком в политике, при этом считаю важным достигать возможного", — заявил в понедельник Туск, выступая в Университетском колледже Дублина Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ранее в марте этого года главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что стороны согласовали значительную часть условий будущего соглашения о «разводе» — есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного Королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года. Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что вторая фаза переговоров о Brexit будет испытанием единства 27 остающихся в Евросоюзе стран.