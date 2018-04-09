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Еврокомиссар: Великобритания никогда не сможет вернуться в ЕС после Brexit
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Еврокомиссар: Великобритания никогда не сможет вернуться в ЕС после Brexit 

Банки.ру 22 минуты назад
Великобритания никогда не сможет вернуться в ЕС после Brexit, так как положение страны на мировой арене будет снижаться, а не повышаться после отделения от ЕС. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на слова ирландского комиссара по сельскому хозяйству Фила Хогана, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
За пределами ЕС Великобритания будет иметь средний статус в торговых переговорах. Страна вернет себе суверенитет, но «уменьшит силу переговоров, снизит безопасность своих рынков и цепочек поставок». Новые торговые сделки никогда не будут соответствовать стоимости существующей торговли с ЕС, считает он.
Лондону также придется пожертвовать широким доступом к британскому сельскому хозяйству и продовольственным рынкам, чтобы заключить быструю трансатлантическую сделку с США. ЕС отверг это предложение во время переговоров по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству с США.
Хоган также говорит, что Евросоюз не ожидает каких-либо существенных изменений в позиции Великобритании до марта 2019 года, когда страна официально перестанет быть членом Союза. Он прогнозирует, что неопределенность в отношении сделки по переходному периоду после Brexit сохранится до осени 2018 года.
Комиссар отметил, что прошедший год переговоров между Великобританией и ЕС стал уроком для европейских стран, которые задумывались об отделении и могли бы продвигать свою версию «exit».
Согласно официальным данным, экспорт Великобритании в ЕС в шесть раз превышает уровень торговли с десятью странами Содружества.
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