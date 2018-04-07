Дороги Латвии, Литвы и Эстонии приспособят под танки НАТО

Европейский союз намерен упростить перемещение военнослужащих и военной техники между странами — участницами ЕС, говорится в плане Еврокомиссии , сообщает информационное агентство РИА Новости.

Германия, Нидерланды, Польша и В 2017 году в ходе председательства Эстонии в Евросоюзе провели оценку транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора (в который входят Латвия Литва , Эстония, Бельгия Финляндия ). Выяснилось, что некоторые виды вооружений и военной техники не могут перемещаться по железным дорогам и мостам этих государств из-за габаритов и массы.

В связи с этим до конца 2019 года ЕС проведет проверку всех мостов и железных дорог на предмет пригодности к транспортировке военной техники. Сообщается, что в случае необходимости будет принято решение о срочной реконструкции некоторых объектов инфраструктуры Европейского союза.