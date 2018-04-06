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Отец Марин Ле Пен попал в больницу
Мир24
1 час назад
Комментарии
Основатель французской
партии «Национальный фронт»
89-летний
Жан-Мари Ле Пен
доставлен в одну из парижских больниц, сообщает телеканал BFMTV.
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