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СМИ назвали предварительную дату приезда Ангелы Меркель в США
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СМИ назвали предварительную дату приезда Ангелы Меркель в США 

360tv.ru 1 час назад
В СМИ появилась информация о дате визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США. Это может произойти 27 апреля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на немецкое издание Bild.
В Соединенных Штатах Меркель должна будет провести переговоры с лидером страны Дональдом Трампом. По данным издания, в настоящее время дата визита не подтверждена.
Премьер‐министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор и договорились вместе противостоять «усилившейся агрессии со стороны России».
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