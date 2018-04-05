СМИ назвали предварительную дату приезда Ангелы Меркель в США 

В СМИ появилась информация о дате визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США. Это может произойти 27 апреля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на немецкое издание Bild.
В Соединенных Штатах Меркель должна будет провести переговоры с лидером страны Дональдом Трампом. По данным издания, в настоящее время дата визита не подтверждена.
Премьер‐министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор и договорились вместе противостоять «усилившейся агрессии со стороны России».