Участниками чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в апреле-мае в Каспийске, станут 32 страны.

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Участниками чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в апреле-мае в Каспийске , станут 32 страны. Свое участие подтвердили Австрия Эстония . Не выступят на турнире по решению своих властей борцы Украины Великобритании . Отметим, что на чемпионате Европы 2017 года в Сербии приняли участие 38 стран. Участниками чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в апреле-мае в Каспийске, станут 32 страны.

Свое участие подтвердили Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Не выступят на турнире по решению своих властей борцы Украины и Великобритании. Отметим, что на чемпионате Европы 2017 года в Сербии приняли участие 38 стран.