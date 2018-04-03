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СМИ: Страны ЕС отказываются финансировать сделку с Турцией по беженцам
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СМИ: Страны ЕС отказываются финансировать сделку с Турцией по беженцам 

RT на русском 2 часа назад
Ряд стран Евросоюза, включая Германию, отказывается участвовать в финансировании сделки по беженцам с Турцией. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в Брюсселе.
В письме Еврокомиссии Германия, Франция, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия требуют от Брюсселя, чтобы второй транш для Турции в размере €3 млрд был выплачен из бюджета Евросоюза, а не странами-членами ЕС.
Отмечается, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступает против такого решения.
Первый транш для Турции в €3 млрд был на треть выплачен из бюджета ЕС, и на две трети взносами стран Евросоюза. Доля каждой страны определялась исходя из её ВВП. Германия выдала больше всех — €500 млн  Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорейшее преодоление напряжённости в отношениях между Турцией и Евросоюзом.
RT на русском: последние новости
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