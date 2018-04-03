СМИ: Страны ЕС отказываются финансировать сделку с Турцией по беженцам 

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Захарова рассказала о возможной причастности британских спецслужб к делу Скрипаля

DWN: беженцы отказались покидать Германию даже за деньги

В МИД Словакии заявили, что Братислава не участвует в «играх» вокруг «дела Скрипаля»