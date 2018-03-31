РФ требует образцы вещества, которым отравили Скрипалей

Россия требует предъявить образцы вещества, которым отравили Скрипалей

На сайте российского внешнеполитического ведомства были опубликованы 14 вопросов, которые посольство РФ в Лондоне направило в МИД Британии в связи с "делом Скрипаля".

В том числе Россию интересует, "на основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери".

Москва просит ответить на вопрос, "имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют "Новичком".

Кроме того, Россия ждет ответа на вопрос, "разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании".

Канада, Норвегия, На этой неделе ряд стран Евросоюза , а также США Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.