Россия запросит Лондон о причинах проверки «Аэрофлота»

Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ. Если Лондон не предоставит объяснения, РФ оставит за собой право применять аналогичные действия по отношению к британским авиакомпаниям.
"Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне 30 марта 2018 года", — сообщает Минтранс. — В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков".