СМИ: Тереза Мэй купила свой портрет за £110 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй купила картину, на которой запечатлён момент того, как политик подписывает письмо, в котором британская сторона уведомляет Брюссель о начале запуска процесса выхода страны из ЕС. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что премьер-министр совершила покупку в декабре 2017 года.
29 марта 2017 года Мэй подписала письмо, в котором уведомила ЕС о запуске брексита.
Референдум по выходу страны из ЕС завершился 23 июня 2016 года победой евроскептиков: 51,9% британских граждан проголосовали за выход Великобритании из состава Евросоюза.