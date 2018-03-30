МИД Франции пояснил позицию по Сирии

Франция не планирует проводить новую операцию на севере Сирии , заявили в пятницу в ходе брифинга в МИД страны.

"Франция остается вовлеченной в совместную борьбу (с терроризмом) и не планирует проведение новой операции на севере Сирии, вне той, которая ведется международной коалицией против ИГ*", — отметили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что "Франция работает над стабилизацией освобожденных от ИГ* районов на севере Сирии".

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг встретился с делегацией "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке страны. Как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, Макрон выразил надежду на возможность установления диалога между Турцией и "Сирийскими демократическими силами" при содействии Франции и мирового сообщества.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын в пятницу заявил, что Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и возможном посредничестве Франции.

Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг в пятницу отметил, что Анкара обвинила Париж в поддержке терроризма после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и возможном посредничестве Франции между SDF и Турцией.