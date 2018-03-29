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Россия созывает сессию ОЗХО из-за дела Скрипаля
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Россия созывает внеочередную сессию ОЗХО из-за дела Скрипаля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Москва 4 апреля созывает внеочередную сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в связи с делом Скрипаля. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Для того, чтобы добиться нормального разговора, установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся, но сделаем это в обобщенном виде. Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация», — сказал глава российской дипломатии.
Бывшего полковник ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего в пользу Лондона, и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в этом Москву, которая отрицает причастность к произошедшему.
После отравления Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия в ответ объявила персонами нон грата такое же количество сотрудников британского посольства.
27 марта газета «Коммерсантъ» опубликовала секретный документ, распространенный в Москве 22 марта посольством Великобритании среди иностранных дипломатов. В короткой презентации содержится тезис, что Россия «без всяких сомнений ответственна» в отравлении Скрипаля, а также перечисляются «враждебные действия Москвы» за последнее время, в том числе якобы вмешательство в американские выборы и DDoS-атака на интернет Эстонии в 2007 году.
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