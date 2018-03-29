В МИД Словакии заявили, что Братислава не участвует в «играх» вокруг «дела Скрипаля»

Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско заявил, что Братислава не участвует в «играх» вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости. «Мы не играем в такие игры. Мы оставляем все варианты открытыми», — ответил Суско на вопрос о том, вынуждала ли Великобританию Словакию предпринять меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. Ранее президент Словакии Андрей Киска потребовал от словацкого МИД объяснить, почему страна не проявила солидарности с Великобританией и другими странами — членами ЕС и не объявила персонами нон грата российских дипломатов. Позднее Словакия отозвала посла в России для консультаций.