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Братислава не участвует в «играх» вокруг «дела Скрипаля»
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В МИД Словакии заявили, что Братислава не участвует в «играх» вокруг «дела Скрипаля» 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско заявил, что Братислава не участвует в «играх» вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не играем в такие игры. Мы оставляем все варианты открытыми», — ответил Суско на вопрос о том, вынуждала ли Великобританию Словакию предпринять меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.
Ранее президент Словакии Андрей Киска потребовал от словацкого МИД объяснить, почему страна не проявила солидарности с Великобританией и другими странами — членами ЕС и не объявила персонами нон грата российских дипломатов.
Позднее Словакия отозвала посла в России для консультаций.
RT на русском: последние новости
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