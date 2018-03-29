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Россия потребовала обеспечить доступ к Юлии Скрипаль
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Россия вновь потребовала обеспечить доступ дипломатов РФ к Юлии Скрипаль 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия вновь потребовала обеспечить доступ дипломатов РФ к Юлии Скрипал. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел также сообщил, что, по информации британских властей, Юлия Скрипаль идет на поправку.
Москва также созывает 2 апреля внеочередную сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Для того, чтобы добиться нормального разговора, установить истину, мы официально предложили созвать 2 апреля внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся, но сделаем это в обобщенном виде, — сказал Лавров. — Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация".
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