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Македония попала под влияние недружественных сил
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Посол РФ: Македония попала под влияние недружественных России сил 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Посол России в Македонии Олег Щербак расценил решение официального Скопье о высылке российского дипломата как недружественный и необоснованный шаг, предпринятый под влиянием извне, и наносящий ущерб самой республике.
В сообщении МИД Македонии об объявлении персоной нон грата одного сотрудника дипмиссии РФ было пояснено, что это сделано после консультаций с партнерами по ЕС и НАТО в знак солидарности с Великобританией по делу отравления Сергея Скрипаля и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции.
"Данное решение носит необоснованный характер и является беспрецедентным за всю историю отношений между Россией и Македонией, — заявил Щербак в ходе пресс-конференции в Скопье. — Допускаем, что Скопье пошел на этот недружественный в отношении России шаг не самостоятельно, а под влиянием извне, однако это не снимает с македонских властей всю ответственность за негативные последствия данного решения для российско-македонских отношений".
Посол расценил действия Скопье как исполнение политического заказа.
"Очевидно, что мы, в данном случае, имеем дело с политическим заказом, с задачей именно к 26 марта обеспечить участие Республики Македония (РМ) в коллективной антироссийской акции ряда стран — членов НАТО и Евросоюза для того, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией по делу Солсбери", — прокомментировал Щербак вопрос журналистов о высылке российского дипломата.
"Македонская сторона не пожелала предоставить доказательства или подтверждения того, что высылаемый российский дипломат занимался на территории РМ деятельностью, выходящей за рамки его дипломатического статуса и Венской конвенции", — добавил посол.

Дело Скрипаля

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).
Скоординированная акция произошла на фоне отравления Скрипаля в городе Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.
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