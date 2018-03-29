Brexit: Британия увеличит расходы на здравоохранение

EPA-EFE/ANDY RAIN

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что выход страны из состава ЕС будет означать увеличение расходов на здравоохранение, передает Reuters

Сторонники Brexit во время кампании перед референдумом 2016 года заявляли, что Британия платит Европейскому союзу 350 млн фунтов в неделю, которые после выхода из состава блока можно направить на финансирование Национальной службы здравоохранения (NHS).

По словам Мэй, деньги, которые иначе были бы отправлены Европейскому союзу, будут потрачены на здравоохранение. Такое заявление британский премьер сделала за год до того, как прекратится членство Британии в ЕС, длившееся 46 лет.

Глава британского кабмина отметила, что именно здравоохранение станет приоритетной сферой для финансирования сэкономленных средств.

Мэй, которая сама на референдуме в 2016 году голосовала за то, чтобы Британия осталась в ЕС, отказалась говорить, стоило ли решение того, чтобы его принимали. Как отмечает агентство, Brexit станет одной из самых сложных проблем для Британии со времен Второй мировой войны.

По словам Мэй, после Brexit ее страна станет другой, но существуют реальные возможности для Британии в качестве независимой страны.