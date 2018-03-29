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Наезд на военных во Франции не считают терактом
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Попытку наезда на военных во Франции не считают терактом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Jean-Pierre Clatot
Попытка наезда автомобиля на группу военнослужащих на юго-востоке Франции не расценивается как теракт, заявил в четверг прокурор Гренобля Жан-Ив Кокийа.
Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе департамента Изер неподалеку от казармы около 08.15 по местному времени (09.15 мск), когда несколько военнослужащих отправились на утреннюю пробежку. Автомобилист, выкрикивая угрозы и оскорбления, предпринял несколько попыток протаранить военных, а после скрылся с места происшествия.
Мужчину задержали в Гренобле.
"Речь не идет о деле, связанном с терроризмом", — приводит слова прокурора портал France Info.
Кокийа пояснил, что мужчина был известен правоохранительным органам за многочисленные проступки, дважды сидел в тюрьме, однако не проявлял экстремистских наклонностей.
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