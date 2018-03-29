Наезд на военных во Франции не считают терактом

Попытку наезда на военных во Франции не считают терактом

Попытка наезда автомобиля на группу военнослужащих на юго-востоке Франции не расценивается как теракт, заявил в четверг прокурор Гренобля Жан-Ив Кокийа.

Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе департамента Изер неподалеку от казармы около 08.15 по местному времени (09.15 мск), когда несколько военнослужащих отправились на утреннюю пробежку. Автомобилист, выкрикивая угрозы и оскорбления, предпринял несколько попыток протаранить военных, а после скрылся с места происшествия.

Мужчину задержали в Гренобле.

"Речь не идет о деле, связанном с терроризмом", — приводит слова прокурора портал France Info.