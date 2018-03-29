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Саркози обжалует решение о возобновлении дела
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Саркози обжалует решение о возобновлении дела о коррупции против него 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Франции Николя Саркози намерен обжаловать решение о возобновлении дела о коррупции и злоупотреблении влиянием в отношении него. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвокатов политика.
Ранее сообщалось, что судебные следователи подписали документ о направлении Саркози в исправительный суд Парижа в рамках расследования коррупционного скандала.
Экс-президент подозревается в попытке получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции в обмен на помощь добиться назначения на высокий пост в Монако.
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