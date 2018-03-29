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НАТО усиляет позиции в Европе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

НАТО усиляет позиции в Европе 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Североатлантический альянс усиляет свои позиции в европейских странах для защиты от российской угрозы, сообщает The Wall Street Journal.
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