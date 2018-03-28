Постпред России: брексит сплотил страны Евросоюза 

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил, что брексит усилил сплочение остальных 27 стран Европейского союза.
«Сразу скажу, что политическим эффектом британского референдума 2016 года стало, наоборот, заметное сплочение остающихся в ЕС двадцати семи стран. И это можно считать большим успехом, в первую очередь Еврокомиссии», — цитирует Интерфакс дипломата.
По его словам, в ЕС гордятся тем, что из стран-кандидатов на вступление «пока что никто не отказался от своих устремлений».
«Да и евроскептики, хоть и укрепили свои внутриполитические позиции в ряде стран ЕС, пока не сумели переломить евроцентристский мейнстрим», — добавил Чижов.
Ранее в МИД России заявили, что Британия, уходящая из ЕС, навязывает остающимся государствам ухудшение отношений с Россией.
В середине февраля британский премьер Тереза Мэй выразила надежду, что сотрудничество между Британией и ЕС после брексита будет расширено.