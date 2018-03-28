Постпред России: брексит сплотил страны Евросоюза 

«Да и евроскептики, хоть и укрепили свои внутриполитические позиции в ряде стран ЕС, пока не сумели переломить евроцентристский мейнстрим», — добавил Чижов.

По его словам, в ЕС гордятся тем, что из стран-кандидатов на вступление «пока что никто не отказался от своих устремлений».