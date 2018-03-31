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Британия рассматривает запрос РФ на доступ к Скрипаль
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Британский МИД рассматривает запрос посольства РФ на консульский доступ к Юлии Скрипаль 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Британский МИД рассматривает запросы от посольства России в Великобритании о предоставлении консульского доступа к пострадавшей в Солсбери россиянке Юлии Скрипаль. Об этом говорится в поступившем в субботу в ТАСС сообщении внешнеполитического ведомства.
"Мы рассматриваем запросы о предоставлении консульского доступа в соответствии с нашими международными обязательствами и внутренним законодательством, в том числе с учетом прав и пожеланий Юлии Скрипаль", — говорится в сообщении.
В пятницу посольство России в Великобритании потребовало предоставления консульского доступа к Юлии Скрипаль, которая, по сообщениям британской стороны, пришла в сознание. До этого телеканал Sky News сообщил, что пострадавшая в Солсбери россиянка уже может принимать пищу и пить, а вещательная корпорация Би-би-си информировала, что Юлия находится в сознании и может говорить. В районной больнице Солсбери подтвердили, что ее состояние "быстро улучшается", более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля, продолжает оставаться "критическим, но стабильным".
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
ТАСС: последние новости
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