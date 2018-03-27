Руководители ЕС и Турции договорились укрепить диалог

Как заявил Д. Туск на совместной пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи, саммит ЕС-Турция демонстрирует важность двусторонних отношений. По его словам, ЕС и Турция остаются близкими партнерами и рассчитывают расширить взаимодействие в защите беженцев и борьбе с терроризмом. ЕС высоко оценил огромные усилия Анкары по размещению более 3 млн беженцев. Данное заседание демонстрирует, что отношения ЕС-Турция преодолевают трудный период, указал чиновник.

Д. Туск отметил, что ЕС озвучил озабоченность в связи с операцией Турции в сирийском Африне и призвал Анкару предотвратить эскалацию насилия и беспорядков в районе. Он подчеркнул, что Турция обязана защитить мирных жителей и оказать им гуманитарную помощь.

Глава Еврокомиссии отметил, что Турция должна стать стратегическим партнером ЕС и поддерживать искренний диалог с ним. Он призвал Анкару и Брюссель улучшить взаимные отношения и вместе двигаться вперед.

В свою очередь Р. Т. Эрдоган заявил, что благодаря нынешней встрече Турция и ЕС сделали первые шаги на пути к улучшению двусторонних связей. Он выразил надежду, что стороны будут и далее поддерживать диалог, а период плохих отношений останется в прошлом.

Премьер-министр председательствующей в ЕС Болгарии Бойко Борисов заявил, что готов продолжать усилия с целью сохранить и форсировать диалог между ЕС и Турцией.

Заметим, что в 1987 году Турция подала заявку на вступление в ЕС, но формальный статус кандидата в членство получила только в 1999 году. В 2005 году начались переговоры о вступлении Турции в ЕС. В 2016 году между Анкарой и странами ЕС началась размолвка из-за того, что Анкара провела в стане зачистку участников неудавшегося политического переворота и референдум по внесению поправок в конституцию. В начале 2018 года Р. Т. Эрдоган назвал стратегической целью вступление в ЕС и выразил надежду на начало нового раунда переговоров по этому вопросу. —0—