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Туск: на саммите ЕС — Турция не достигнуты компромиссы по Сирии и Кипру
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Туск: на саммите ЕС — Турция не достигнуты компромиссы по Сирии и Кипру 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Участники саммита ЕС — Турция не достигли компромисса по ситуации на Кипре и в Сирии. Об этом заявил в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита.
"Нет, мы не достигли конкретных компромиссных решений сегодня, — сказал он. — Добавлю, что прогресс по вступлению Турции [в ЕС] возможен только после разрешения этих вопросов".
В то же время Туск высказался за продолжение политического диалога с Турцией, подчеркнув, что Анкара остается важным партнером Брюсселя.
Туск повторил, что ЕС озвучил на саммите свои озабоченности по операции в сирийском Африне, по конфликту между Турцией с одной стороны и Кипром, Грецией и Италией с другой вокруг добычи газа на шельфе Кипра, по задержанию Турцией двух греческих пограничников, а также по проблеме отмены антитеррористических законов, которые, по мнению Брюсселя, нарушают права человека.
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