Туск: на саммите ЕС — Турция не достигнуты компромиссы по Сирии и Кипру

"Нет, мы не достигли конкретных компромиссных решений сегодня, — сказал он. — Добавлю, что прогресс по вступлению Турции [в ЕС] возможен только после разрешения этих вопросов".

В то же время Туск высказался за продолжение политического диалога с Турцией, подчеркнув, что Анкара остается важным партнером Брюсселя.