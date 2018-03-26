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Мэй сказала, какая судьба ждет Скрипалей
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Мэй сказала, какая судьба ждет Скрипалей 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные в Солсбери, остаются в критическом состоянии.
По ее словам, в ближайшее время их состоянии вряд ли изменится, передает РИА «Новости». Возможно, Скрипаль и его дочь никогда не поправятся полностью, сказала Мэй.
Живущий в США химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», ранее заявлял, что людей после отравления этим газом практически невозможно излечить. «Эти люди — мужчина и его дочь — ушли. Даже если они выживут, они не поправятся», — говорил он.
Мэй заявляла, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а орудием преступления якобы стало химическое оружие из семейства веществ «Новичок», созданного во времена СССР.
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