Мэй сказала, какая судьба ждет Скрипалей 

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные в Солсбери, остаются в критическом состоянии.
По ее словам, в ближайшее время их состоянии вряд ли изменится, передает РИА «Новости». Возможно, Скрипаль и его дочь никогда не поправятся полностью, сказала Мэй.
Живущий в США химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», ранее заявлял, что людей после отравления этим газом практически невозможно излечить. «Эти люди — мужчина и его дочь — ушли. Даже если они выживут, они не поправятся», — говорил он.