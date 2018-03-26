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Соглашение о переходном периоде между Великобританией и ЕС все ближе
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Соглашение о переходном периоде между Великобританией и ЕС все ближе 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Великобритания и Европейский союз согласовали большинство условий для так называемого переходного периода в рамках переговоров по Brexit. Соглашение охватывает временной интервал до окончательного выхода Великобритании из ЕС.
До сих пор обе стороны договорились о следующих ключевых моментах. Переходный период начнется 29 марта 2019 года и завершится 31 декабря 2020 года. Граждане Великобритании и ЕС на этих территориях будут иметь те же права и гарантии, что и до Brexit. Кроме того, Великобритания сможет вести переговоры и подписать собственные торговые договоры, оставаясь при этом частью существующих торговых соглашений с ЕС.
Существуют два ключевых аспекта, согласование которых может стать проблемой.
Одним из них является то, как долго Великобритания будет соблюдать квоты ЕС на промысел в рамках переходного периода.
Второй вопрос — граница между Великобританией, регионом Северная Ирландия и самой Ирландией.
Вопрос в рамках торговли заключается в том, будет ли сохранено свободной перемещение товаров и услуг, или будет установлена так называемая «жесткая граница».
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