Соглашение о переходном периоде между Великобританией и ЕС все ближе

Investing.com — Великобритания Европейский союз согласовали большинство условий для так называемого переходного периода в рамках переговоров по Brexit. Соглашение охватывает временной интервал до окончательного выхода Великобритании из ЕС.

До сих пор обе стороны договорились о следующих ключевых моментах. Переходный период начнется 29 марта 2019 года и завершится 31 декабря 2020 года. Граждане Великобритании и ЕС на этих территориях будут иметь те же права и гарантии, что и до Brexit. Кроме того, Великобритания сможет вести переговоры и подписать собственные торговые договоры, оставаясь при этом частью существующих торговых соглашений с ЕС.

Существуют два ключевых аспекта, согласование которых может стать проблемой.

Одним из них является то, как долго Великобритания будет соблюдать квоты ЕС на промысел в рамках переходного периода.

Второй вопрос — граница между Великобританией, регионом Северная Ирландия и самой Ирландией

Вопрос в рамках торговли заключается в том, будет ли сохранено свободной перемещение товаров и услуг, или будет установлена так называемая «жесткая граница».