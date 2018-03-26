Ещё
Польша задержала русского шпиона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США высылают российских дипломатов
США высылают российских дипломатов

Польша задержала русского шпиона 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Спецслужбы Польши задержали местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает TVP.
По данным канала, задержанный служащими польского Агентства внутренней безопасности при помощи спецслужб других стран ЕС Марек В. «интересовался» работой Министерства энергетики Польши и контактировал с разведчиками, которые скрывались под «дипломатическим прикрытием».
По словам Станислава Жарына, представителя координатора специальных служб в правительстве Польши, задержанный сообщал российским спецслужбам о польских намерениях в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2».
Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Польше сообщил РИА Новости, что посол России в стране Сергей Андреев был вызван в местное Министерство иностранных дел. Владимир Александров не смог уточнить причины вызова Андреева.
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно164
Польша высылает российских дипломатов405
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди112
Умер Сергей Мавроди216
Начало пожара в Кемерово попало на видео127
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение