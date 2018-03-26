Польша задержала русского шпиона

Спецслужбы Польши задержали местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу России , сообщает TVP.

По данным канала, задержанный служащими польского Агентства внутренней безопасности при помощи спецслужб других стран ЕС Марек В. «интересовался» работой Министерства энергетики Польши и контактировал с разведчиками, которые скрывались под «дипломатическим прикрытием».

По словам Станислава Жарына, представителя координатора специальных служб в правительстве Польши, задержанный сообщал российским спецслужбам о польских намерениях в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2».