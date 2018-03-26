Польша задержала русского шпиона 

По данным канала, задержанный служащими польского Агентства внутренней безопасности при помощи спецслужб других стран ЕС Марек В. «интересовался» работой Министерства энергетики Польши и контактировал с разведчиками, которые скрывались под «дипломатическим прикрытием».
По словам Станислава Жарына, представителя координатора специальных служб в правительстве Польши, задержанный сообщал российским спецслужбам о польских намерениях в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2».
Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Польше сообщил РИА Новости, что посол России в стране Сергей Андреев был вызван в местное Министерство иностранных дел. Владимир Александров не смог уточнить причины вызова Андреева.