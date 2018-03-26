Британия готовит финансовый ультиматум

Великобритания может отказаться от выплаты 40 млрд фунтов стерлингов (56,5 млрд долларов), если ЕС не пойдет на заключение устраивающего Лондон соглашения о свободной торговле, заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис

Как пишет Daily Express, отказ от выплаты, по мнению Дэвиса, возможен, если Лондон не получит выгодную для него торговую сделку, передает ТАСС

«На прошлой неделе Мишель Барнье (главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit — прим. ВЗГЛЯД) заметил, что «ничего не согласовано, пока все не будет согласовано», — напомнил Дэвид Дэвис.

При этом он отметил, что «будущая сделка, будущее экономическое партнерство и будущее взаимодействие в сфере безопасности и обороны выглядят весьма вероятными».

Ранее глава минфина Британии Филип Хаммонд отметил, что будущее двустороннее торговое соглашение должно включать в себя сферу оказания финансовых услуг. Он подчеркнул, что торговое соглашение Британии и ЕС может быть заключено лишь при условии, если в нем будут сбалансированы интересы каждой из сторон.

До этого Брюссель и Лондон объявили о достижении общей договоренности о том, что переходный период после выхода Британии из ЕС составит 21 месяц. 7 марта председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидерам ЕС направлена стратегия второго этапа переговоров по Brexit.

В конце февраля Еврокомиссия опубликовала первый проект текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС, подготовленный по итогам первого этапа переговоров Брюсселя и Лондона. При этом премьер Британии Тереза Мэй заявила, что этот проект соглашения содержит положения, угрожающие конституционной целостности Соединенного Королевства.

В январе сообщалось, что Британия, которая должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года, не согласилась с требованием исполнять законы ЕС после Brexit.